Sju av tio bussar borta från Öresundsbron

Samtidigt som trafiken över Öresundsbron återhämtar sig allt mer är busstrafiken över bron alltjämt mycket mindre än innan pandemin. Den samlade vägtrafiken över bron var under årets första nio månader 42 procent lägre än samma tid 2019. Men busstrafiken har inte alls hämtat sig i samma omfattning.

Busstrafiken över bron var under perioden januari – september drygt 70 procent lägre än motsvarande tid 2019, alltså innan pandemin. Då passerade 171 bussar om dagen över bron. Under de första nio månaderna 2020 var antalet 60 bussar per dag, och motsvarande period i år var det endast 51 bussar per dag i genomsnitt.

Linus Eriksson, vd på Öresundsbron, kommenterar den allmänna trafikutvecklingen över bron:

– Återhämtningen tog fart under sensommaren. I början av juli låg dygnsgenomsnittet cirka 30 procent lägre jämfört med samma tidpunkt 2019, men i slutet av september var nedgången cirka 14 procent.

Det innebär också att bussens marknadsandel av brotrafiken har sjunkit avsevärt.