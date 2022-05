Obegränsat resande med all kollektivtrafik för hundralapp

Under tre sommarmånader kan man resa med all kollektivtrafik i hela Tyskland för en knapp hundralapp. På fredagen gav Förbundsrådet (Bundesrat) i Berlin det slutliga klartecknet för en unik satsning på kollektivtrafiken: För nio euro i månaden kan både tyskar och besökare i landet resa hur mycket som helst med all allmän kollektivtrafik i landet. I helgen började försäljningen av den så kallade 9-Euro-Ticket i bland annat Berlin.

Den tyska regeringen har drivit igenom biljetten främst för att vinna tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken efter pandemin, men också för att få fler att i framtiden byta bil mot buss, tunnelbana, spårväg eller tåg. Men även det ryska överfallet på Ukraina är ett argument.

– Varje person som går över till kollektivtrafiken bidrar till att minska vårt beroende av rysk energi och gör att vi närmar oss våra miljömål, sa den tyske transportministern Volker Wissing nyligen efter ett möte med förbundsstaternas transportministrar.

9-Euro-Ticket införs inte utan motstånd. Flera tyska delstater har motsatt sig biljetten och menar att de 2,5 miljarder euro som staten bidrar med är alldeles för lite. Från flera håll har också de ansvariga för kollektivtrafiken klagat över de administrativa problem som den nya biljetten skapar för dem. Men andra, som lokaltrafiken i Berlin (BVG) har varit på hugget och förberett sig. Redan dagen efter beslutet fanns den unika rabattbiljetten att köpa i BVG:s app.

Andra kritiker har menat att rabatten inte bidrar till ett långsiktigt ökat kollektivresande. Åter andra varnar för att de dramatiskt ökade drivmedelskostnaderna kommer att leda till en prischock i kollektivtrafiken efter de billiga sommarmånaderna.Det skulle i sin tur innebära att de som rest billigt under några månader åter skulle överge bussen eller tåget.

Biljetten gäller under juni, juli och augusti för all lokal och regional kollektivtrafik i Tyskland och kostar nio euro i månaden. Den som redan har en periodbiljett i sin kollektivtrafik riskerar inte att ha betalat för mycket: Deras förköpta biljetter räknas automatiskt om till nio euro/månad för sommarmånaderna och eventuell prisskillnad mot redan köpta periodbiljetter återbetalas.

Rabatten är betydande. I exempelvis Berlin motsvarar de 27 euro som 9-Eurobiljetten kostar för sommarmånaderna hälften av den billigaste vanliga månadsbiljetten för en månad.