Viking Line: Stark efterfrågan men svagare rörelseresultat

Rederiet Viking Line upplevde under det första halvåret en stark efterfrågan som delvis kompenserade de höga energipriserna. Men rörelseresultatet försvagades jämfört med samma period förra året. Andra kvartalet blev dock omsättningsmässigt betydligt starkare än fjolårets andra kvartal. Det framgår av Viking Lines delårsrapport som presenterades på fredagsmorgonen.

För perioden januari – juni uppgick omsättningen till 199,8 miljoner euro mot 71,5 miljoner euro i fjol. Rörelseresultatet blev ett minus på 8 miljoner euro jämfört med ett plus på 4,5 miljoner euro samma tid i fjol. Men under andra kvartalet förstärktes lönsamheten avsevärt för Viking Line med en omsättning på 141 miljoner euro (46,9 miljoner euro samma tid i fjol) och ett rörelseresultat som uppgick till 10,1 miljoner euro, en minskning från 12,2 miljoner euro under andra kvartalet 2021.

Viking Lines vd Jan Hanses skriver i en kommentar att resultatet det andra kvartalet är glädjande, trots att det är svagare än i fjol. Det ska nämligen ses i förhållande till att bränslepriserna samtidigt har fördubblats.

Han räknar med ett resultat för hela 2022 som är något svagare än i fjol, men samtidigt påverkades fjolårsresultatet i hög grad av vinster som rederiet gjorde på att sälja av fartyg.

Jan Hanses framhåller också att rederiets nya fartyg Viking Glory har ”presterat väl och väsentligt bidragit till resultatet under första halvåret och särskilt under andra kvartalet.”