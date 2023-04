Integrerad fjärrstart ska säkra varma bussar

Nu är det möjligt att fjärrstarta värmarna på delar av VR Sveriges bussflotta. Lösningen i sig är inte unik, men nu har den integrerats i bussarnas befintliga system istället för i ett separat system. Det är företaget Trionas produktområde FleetControl som på uppdrag av VR Sverige har tagit fram lösningen som innebär att bussarnas värmare startar vid behov och i lagom tid innan bussarna ska ut i trafik. Detta minimerar miljöpåverkan och säkerställer en varm buss till föraren.

– Lösningen för att fjärrstarta värmarna i bussarna är inte unik. Men fördelen är att detta inte är ytterligare ett separat system, utan en lösning som vi har integrerat i bussarnas befintliga system, säger Lars Ericsson, affärsansvarig för FleetControl.

FleetControl består av en fordonsdator (IoT-enhet) som, förutom att leverera GPS-data med hög precision och läsa av fordonets CAN-data, även kan kopplas in till andra datakällor via sina olika hårdvarugränssnitt. Förkortningen IoT står för Internet of Things, Sakernas internet.

FleetControl läser kontinuerligt av temperaturen kring förarplatsen. Via en enkel integration matas systemet med aktuella utsättningstider för bussarna. Om temperaturen i bussen inte är tillräckligt hög startas värmarna. Dessutom tas det hänsyn till utetemperaturen så att värmarna inte startar tidigare än nödvändigt, vilket minimerar energiförbrukningen.

– Fjärrstarten av värmarna övervakas från FleetControls kontorssystem Fleetanalyzer. Härifrån kan man även manuellt starta och stoppa värmarna vid behov, berättar Lars Ericsson.

Marcus Dahl är leveransansvarig för fordonsteknik på VR Sverige.

– I och med att vi kan använda FleetControl för fjärrstart av värmarna kunde vi fasa ut det tidigare systemet, som innebar ytterligare hårdvaror och ytterligare ett separat gränssnitt. Med den nya lösningen erhåller vi både kostnadsfördelar, underhållsfördelar samt administrativa fördelar, säger han.