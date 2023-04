Ny biljett för hundratals buss- och tåglinjer

Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen, har nu lanserat en ny biljett som är anpassad för nya resmönster som har utvecklats eter pandemin. Det är en biljett som gäller på Mälartåg och på all lokaltrafik i Stockholm – Mälardalen: Trosabussen samt SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken. Biljetten är en ny version av Mälardalstrafiks biljett Movingo och gör det möjligt att resa under fem valfria dagar under en 30-dagarsperiod.

Mälardalstrafik konstaterar att resenärerna har återvänt, men att resmönstren delvis har ändrats. Många arbets- och studiependlare reser inte längre varje dag utan jobbar och studerar hemma delar av veckan. Den nya biljetten, Movingo 5/30, riktar sig också till fritidsresenärer, inklusive seniorer, som reser regelbundet för att hälsa på familj, vänner eller till fritidsaktiviteter. Biljetten finns till försäljning nu.

– Vårt uppdrag är att bidra till att utveckla kollektivtrafiken i Stockholm-Mälardalen och vi har lyssnat till våra resenärers önskemål. Med Movingo 5/30 vill vi göra det enkelt för resenärer att åka kollektivt hela resan, säger Helena Ekroth, vd på Mälardalstrafik.

Med Movingo 5/30 väljer resenären en regionaltågssträcka med Mälartåg eller Trosabussen (Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen) och får tillgång till omgivande lokaltrafik under fem valfria 24-timmarsperioder under 30 dagar. Med tio resdagar under en månad är det mer förmånligt att köpa två Movingo 5/30-biljetter jämfört med den befintliga periodbiljetten Movingo 30 dagar.

– Med Movingo 5/30 kan du spara upp till 200 kronor på en tur- och returresa Eskilstuna-Stockholm jämfört med att köpa tågbiljett och lokaltrafiksbiljetterna separat. Biljetten är en pilot som vi kommer att utvärdera under hösten, säger Klas Bringert, pris- och produktstrateg på Mälardalstrafik, säger Klas Bringert, pris- och produktstrateg på Mälardalstrafik.