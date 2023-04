Busstorget: Fond ska förenkla resegarantisystemet

Ett nytt resegarantisystem med en fond istället för individuella garantier. Det är förslaget som resegarantiut-redningen ska lämna till regeringen före midsommar. Syftet är att komma till bukt med de brister i systemet som blev uppenbara under pandemin. Förslaget presenterades under fredagen på Busstorget av utredarna Svante O Johansson och Joakim Hall.

Av Paula Isaksson (text och foto)

På våren 2021 beslutade civilutskottet att be regeringen tillsätta en utredning om det svenska resegarantisystemet. För ett år sedan gick uppdraget till Svante O Johansson, särskild utredare, och Joakim Hall, utredningssekreterare, som ska lämna sitt förslag till regeringen senast 22 maj.

Bakgrunden till utredningen är de brister som framkom i resegarantisystemet under pandemin. Med dagens resegarantisystem för paketresor kan resenärer få rätt till ersättning om en resa ställs in därför att researrangören har hamnat på obestånd. Däremot täcker garantin inte fall där resan ställs in av andra orsaker, som under pandemin då restriktionerna hindrade resandet.

– Det uppstod situationer då resenärerna inte omfattades av resegarantisystemet trots att de borde ha gjort det. Ett sätt att komma till bukt med detta vore att utöka tillämpningsområdet så att fler resenärskrav omfattas av garantin. Men med dagens system skulle det sannolikt leda till att det blev dyrare för er researrangörer, därför har vi också andra förslag, sa Joakim Hall.

Utredarnas förslag är en reform av hela systemet där det blir både billigare och enklare för researrangörerna. Hittills har individuella garantier i princip varit det enda godkända sättet att ställa resegaranti i Sverige, vilket enligt Svante O Johansson och Joakim Hall sticker ut i Europa. I varje fall i Nordeuropa där flera länder istället har infört resegarantifonder av olika slag.

– Danmark har sedan länge en garantifond, och både Norge och Tyskland har reformerat sina system för att möta de utmaningar som vår utredning beskriver. Så vi ser att utvecklingen går mot kollektiva system där alla pengar inte behöver vara garanterade samtidigt, systemet måste inte förutsätta att alla researrangörer ska gå i konkurs samtidigt. Det är det som man kan dra nytta av i ett fondsystem, sa Joakim Hall vidare.

Tanken är att den individuella garantin i Sverige ska sjunka till omkring en fjärdedel och att fonden täcker resten.

– Det är ett nytt synsätt kan man säga och det bygger på paketresedirektivet som bara kräver att man har en rimlig säkerhet för konsumenterna. Om en stor och en medelstor researrangör går i konkurs samtidigt och man kan täcka det så har man uppfyllt EU-direktivet, förklarade Svante O Johansson.

Att ha kvar de individuella garantierna vid sidan om fonden fyller flera funktioner, menar utredarna. Dels behöver fonden inte vara så stor, dels ökar systemets trovärdighet. Till skillnad mot Tyskland där regeringen garanterar fonden får Svante O Johansson och Joakim Hall, enligt utredningsdirektiven, inte föreslå en statlig finansiering.

– Därför behöver den här fonden byggas upp av företagen och resenärerna och hur övergången ska gå till är inte riktigt klart. Men vi skriver i förslaget att om man vill att det här nya systemet ska gå igång måste man kanske vara beredd på att vara med lite grann från statens sida.