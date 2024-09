Gratis och bilfritt i Jönköpings län

Även Jönköpings Länstrafik, JLT, uppmärksammar den Europeiska mobilitetsveckan som just nu pågår och avslutas med den internationella bilfria dagen den 22 september. Då är alla resor med buss och tåg i hela Jönköpings län avgiftsfria. Den bilfria dagen har funnits sedan år 2000. Syftet är att uppmuntra alla som åker bil att använda mer miljövänliga färdsätt: kollektivtrafik, cykel eller att helt enkelt att gå.

– Vi vill med hjälp av bilfria dagen motivera alla att använda buss eller tåg istället för bilen. Tröskeln för att testa hur det funkar är lägre när det är gratis att åka en dag. Förhoppningen är att fler ska fortsätta att ställa bilen någon dag i veckan och ta bussen eller tåget istället, säger Annelie Jönsson som är marknads- och kommunikationschef på Jönköpings Länstrafik.

Under 2023 släppte Sveriges bussar och tåg ut 8,61 gram koldioxid per personkilometer. Det kan jämföras med en vanlig bil som i genomsnitt släpper ut 146 gram koldioxid per personkilometer. Skillnaden i utsläpp mellan buss/tåg och bil är således 94 procent.