Nordisk storaffär: Tre företag i ny koncern för tjänster till bussbranschen

Det norska investmentbolaget Equip Capital etablerar en ny, nordisk koncern som levererar tjänster till bussbranschen. Det blev på måndagen klart att Equip Capital har tecknat avtal om att köpa aktiemajoriteten i svenska Shift Electric Mobility, nordiska Busspart samt norska Vest Agentur/Vest Service. De tre företagen ska samlas i ett företag med arbetsnamnet Mobilis Group.

De tre företag som Equip Capital förvärvat levererar ett brett utbud av tjänster till bussföretag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de tjänster som företagen erbjuder är att göra bussar leveransklara samt tillbehör till bussar, service, underhåll, karosseri- och lackarbeten.

De tre företagens samlade omsättning var förra året 422 miljoner norska kronor – en ökning med 24 procent jämfört med året innan.

Företagen ska behålla sina varumärken, sin lokala organisation, förankring och företagsledning.

Enligt Equip Capital ska Mobilis Group fungera som en plattform för vidare företagsförvärv i de nordiska länderna.

– Genom att slå samman tre mycket starka företag med olika styrkor kan vi bli en ännu bättre leverantör med ett ännu bredare utbud av tjänster för bussoperatörer i hela Norden. Tillsammans bildar Busspart, Shift och Vest en aktör som är starkare än något av de tre företagen skulle kunna vara på egen hand, säger Eivind Saga, partner hos Equip Capital.

De tre företagen

Busspart grundades i Sverige 2016 men har numera sitt huvudkontor i Råde, Norge. Företaget är fokuserat på eftermarknadstjänster för bussar utan att vara bundet till någon specifik busstillverkare. Bland annat arbetar företaget med verkstadstjänster och tillverkning av karossdelar. Företaget är etablerat i Sverige, Norge och Danmark.

I vintras förvärvade Busspart Norge företagen Busspart Sverige och Busspart Danmark.

Shift Electric Mobility grundades 2018 och har sin bas i Tenhult i Småland och arbetar med eftermarknadstjänster för elbussar, likaså kontroll och klargörande av bussarna innan leverans, teknisk support och personalutbildning för företag med elbussar.

Shift Electric Mobility är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Vest Agentur/Vest Service är arbetar med karosseri- och verkstadstjänster på bussar. Företaget är också återförsäljare av en lång rad produkter till bussbranschen och erbjuder både montering och eftermontering av utrustning, även ute hos kunderna.

Företaget har sin bas i Stryn i Norge, där en gång den klassiska norska busskarossören Vest var lokaliserad.