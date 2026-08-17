Kraftig ökning av bussexport från Kina

De kinesiska busstillverkarna ökade sin export av bussar kraftigt under det första halvåret i år. Störst marknadsandel nådde Yutong – mer än var fjärde buss som exporterades från Kina kom från tillverkaren. Yutong har haft stora framgångar i en rad europeiska länder och gjorde tidigare i år sin debut i upphandlad svensk kollektivtrafik.

För den största exportökningen stod den hos oss okända tillverkaren Chery & Wanda, även om antalet exporterade bussar var blygsamma 130 enheter under det första halvåret.

Det här är siffrorna för de företag som under det första halvåret toppade kinesisk bussexport: