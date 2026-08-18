Tre partier för, tre emot nationell biljett i kollektivtrafiken

Tre av riksdagens partier är för och tre är emot en nationell kollektivtrafikbiljett av tysk modell. Det framgår av en ny rapport från föreningen Gröna Mobilister, Avgörande val för hållbar mobilitet 2026.

Enligt rapporten positiva till att göra det enklare att resa kollektivt över regiongränserna. Däremot skiljer det sig när det gäller hur man ser på kostnaderna och statens roll i sammanhanget.

Gröna Mobilister har bland annat ställt frågor till riksdagspartierna om hur de ser på att införa en nationell biljett för kollektivtrafiken av samma slag som Tysklandsbiljetten, Deutschlandticket.

Tysklandsbiljetten infördes våren 2023 och gäller för obegränsat resande med all lokal och regional kollektivtrafik i Tyskland. Priset var från början 49 euro (cirka 540 SEK) i månaden men är nu 63 euro (700 SEK) i månaden.

Från flera håll, bland annat den tyska kollektivtrafikbranschen, har hård kritik riktats mot biljetten, bland annat för att den underminerar kollektivtrafikens ekonomi. När biljetten infördes ökade visserligen resandet, men sedan dess har många av de nybunna resenärerna lämnat kollektivtrafiken.

För och emot

Enligt Gröna Mobilisters undersökning är Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet tydliga med att de vill införa en liknande ”Sverigebiljett”, medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna säger nej till en sådan lösning. Moderaterna och Socialdemokraterna har en mer otydlig inställning.

När det gäller ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken säger MP, V, C. S och SD ja till ett sådant system, medan KD säger nej och L har en oklar inställning.

Rapporten handlar inte bara om kollektivtrafik utan tar upp en rad frågeställningar kring omställningen till fossilfria transporter: transporteffektiv planering, luftkvalitet, kollektivtrafik, elektrifiering, styrmedel, drivmedel och konsumentupplysning.

– Rapporten visar att det finns en tydlig skala i partiernas engagemang för hållbar mobilitet – från de som vill gå före med nya styrmedel till de som hellre väntar på EU eller ifrågasätter behovet. Vi hoppas att den ger väljarna ett bättre underlag inför valet den 13 september, säger Jesper Johansson, ordförande i Gröna Mobilister.

Gröna Mobilister är en partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för en hållbar utveckling inom transportsektorn. Organisationen grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. Organisationen säger inte nej till bilen men anser att bilismen måste bära sina kostnader fullt ut. Bilismen måste också anpassas till ett långsiktigt hållbart samhälle när det gäller klimat, miljö, hälsa, säkerhet och stadsplanering.