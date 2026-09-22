Fler kryssar till Sverige

Efter flera svaga år pekar siffrorna för kryssningstrafiken till svenska hamnar åter uppåt. I sommar ökade både antalet kryssningsanlöp och antalet passagerare jämfört med samma period i fjol, rapporterar Sjöfartsverket.

Först kom pandemin, sedan det ryska invasionskriget mot Ukraina som inleddes 2022. Det ledde till att efterfrågan på kryssningar i Östersjöområdet minskade kraftigt och bröt den återhämtning som hade påbörjats efter pandemin.

Men nu vänder trenden uppåt igen. Under årets högsäsong (maj–augusti) gjordes 257 kryssningsanlöp i svenska hamnar – nio procent fler än samma period förra året. Samtidigt ökade passagerarvolymerna för kryssningar med runt tolv procent under samma period jämfört med 2025, till strax under 650 000 personer.

Uppryckningen för kryssningstrafiken sammanfaller med historiskt höga noteringar för svensk turism överlag. Nyligen redovisade Visit Sweden och Tillväxtverket rekordsiffror för såväl hotellnätter som utländska turister.

Största kryssningsdestination var under sommaren Stockholm med 96 anlöp, tre procent fler än i fjol. Sedan följde Visby med 71 anlöp och Göteborg med 28 anlöp.

Göteborg var också den enda kryssningsdestinationen som backade med en minskning med 32 procent.