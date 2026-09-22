Lönsamt med framkomlighet för kollektivtrafiken

De lönsammaste åtgärderna när det gäller trafiken i större städer är att satsa på signalprioritrering och särskilda körfält för kollektivtrafiken. Med de två åtgärderna tacklar man det som är viktigast för resenärerna för att de ska välja kollektivtraifken: kortare restid och ökad punktlighet. Det ökar också kollektivtrafikens marknadsandel. Det skriver två företrädare för branschorganistionen Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Industri, organisationens vd Johan Wadman och den transportpolitiska experten Lars Sandberg.

Bakgrunden är en färsk rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet: ”Acceptans för att prioritera kollektivtrafik på gator och vägar”.

Rapporten konstaterar att erfarenheter från såväl Sverige som andra länder visar att en framgångsrik strategi är att göra det svårare för bilen samtidigt som man förbättrar kollektivtrafik och infrastruktur för gång och cykel.

– I dag fastnar bussar och spårvagnar ofta i samma köer som bilarna. När kollektivtrafiken fastnar i bilköerna blir restiden längre, punktligheten sämre och komforten lägre och kostnaden för att köra trafiken högre. Följden blir att fler tar bilen och att bilköerna växer, skriver Johan Wadman och Lars Sandberg.

– Elektrifieringen av biltrafiken kommer inte att minska trängseln. Att bygga nya och bredare vägar kommer inte heller lösa problemet. När vägar breddas eller nya byggs minskar restiden för biltrafiken och det går smidigare att köra. Konsekvensen blir att de nya körfälten fylls med ny biltrafik, fortsätter de.

Johan Wadman och Lars Sandberg menar att lösningen istället är att använda gator och vägar mer effektivt. Receptet är kollektivtrafikkörfält och signalprioritering och andra framkomlighetsåtgärder för buss och spårvagn.

– Det är två av de mest effektiva åtgärderna för att öka kollektivtrafikens marknadsandel i syfte att minska klimatutsläppen. Det är också bland de mest lönsamma trafikåtgärderna som kan genomföras i större stadsområden, skriver Johan Wadman och Lars Sandberg.