Mer el på vägarna

Elanvändningen i vägtrafiken fortsätter att öka enligt ny statistik från Energimyndigheten. Förra året använde bilar, lastbilar och bussar nästan tre gånger så mycket el som 2022.

Totalt använde vägtransporterna enorma 2 910 GWh (gigawattimmar) el. En GWh = en miljon kWh (kilowattimmar).

Den största ökningen i absoluta tal, 485 GWh, svarade personbilarna för. Men räknat i procent var ökningen förra året störst för tunga lastbilar, 109 procent samt för bussar, 66 procent. Bussar och lastbilar ökade tillsammans sin elanvändning med 108 GWh.

Den snabba elektrifieringen av bussarna framgår av tabellen här intill, där bussarnas elanvändning i GWh under åren 2016 – 2025 framgår.

Enligt Energimyndigheten är de verkliga siffrorna högre när det gäller elanvändningen i vägtransporter eftersom det finns en viss eftersläpning i statistiken som bygger på data från kontrollbesiktningen av fordon.

Personbilar och lätta lastbilar kontrollbesiktas första gången efter tre år, därefter efter två år och sedan med högst 14 månaders mellanrum.

Eftersläpningen gör att de senaste förändringarna i användningen av eldrivna fordon inte syns fullt ut i statistiken omedelbart.