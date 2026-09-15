Bil- och avgiftsfritt på Gotland

Allt fler regioner engagerar sig i den europeiska mobilitetsveckan som avslutas på tisdag i nästa vecka. Då inträffar den Bilfria dagen. För första gången erbjuder då Gotlands kollektivtrafik alla som vill åka buss fria resor med kollektivtrafiken under dagen.

För att resa med kollektivtrafiken på Gotland den 22 september är det bara att stigs på bussen. Ingen biljett behövs. De resenärer som har köpt enkelbiljett sedan tidigare ska inte aktivera biljetten när de tar bussen på den bilfria dagen.

– Bilfria dagen är ett bra tillfälle att testa ett annat sätt att resa. Vi hoppas att många gotlänningar passar på att prova kollektivtrafiken och upptäcker att det kan vara ett enkelt och smidigt alternativ till bilen, säger Jyrki Vainio, enhetschef Gotlands kollektivtrafik.

Gotlands kollektivtrafik har flera syften med de fria resorna den 22 september. Man vill sänka tröskeln för nya resenärer att prova på kollektivtrafiken, bidra till minskade utsläpp från transportsektorn och göra regionens arbete med klimat- och hållbarhetsfrågor mer synligt.

Även Jönköpings Länstrafik, JLT, uppmärksammar den bilfria dagen den 22 september. Då kan JLT:s resenärer resa avgiftsfritt med alla JLT:s bussar och tåg, hela dygnet. Men först måste de hämta en gratisbiljett i JLT:s app.

Det är tredje året i rad som JLT bjuder på fria resor under den bilfria dagen.

– Förra året hämtade nästan 17 000 resenärer en gratisbiljett i appen. Det gjorde att resandet ökade med ungefär en tredjedel den dagen. I år hoppas vi att ännu fler tar chansen att prova på att resa med kollektivtrafiken, säger Viktor Gustafsson, försäljningschef på JLT.

Bland de regioner som också gör satsningar under den europeiska mobilitetsveckan finns Östergötland och Kronoberg.