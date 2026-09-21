Nya IT-lösningar för mer än 150-årigt bussföretag

IT-företaget Transiro växer i Norge med sitt planerings- och bokningssystem för bussbolag, Klartext. Nu har Transiro bland annat tecknat avtal med ett av Europas äldsta bussföretag, HM Kristiansens Automobilbyrå, HMK, som grundades 1873. Företaget är idag en koncern som förutom med busstransporter även arbetar med limousineservice i Bislet Limousine.

HMK och Bislet Limousine går nu över till Transiros Klartext vilket innebär att Transiro nu har tio kunder i Norge. Tillväxten där är en uttald strategi från Transiro.

– Vi har varit tydliga med vår strategi att expandera Klartext i Norge. Med de här kunderna har vi tio norska kunder, varav sex har tillkommit under 2026. Samtidigt pågår flera kunddialoger, säger Johan Eriksson, vd för Transiro Holding AB.

HMK och Bislet Limousine har valt Klartext om gemensam plattform för planering, bokning och administration och går därmed över från ett befintligt norskt planeringssystem.

– Vi får en gemensam plattform för planering, bokning och administration som kan stödja både vår buss- och limousineverksamhet. Det ger oss bättre överblick i den dagliga driften och en bra grund för fortsatt utveckling, säger Jan Wiborg på HMK.

Klartext är Transiros planerings- och bokningssystem för buss- och transportföretag. Systemet har utvecklats tillsammans med bussbranschen under mer än 20 år och används idag av över 100 bussbolag.