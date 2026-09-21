”Vätgas inget för bussar i regiontrafik”

Vätgas kan spela en viktig roll för att ersätta fossila bränslen inom industriproduktion. Men för att driva bussar är vätgasen inget alternativ. Det konstaterar tjänstemännen i Region Kronoberg med anledning av en motion som i veckan ska tas upp i regionfullmäktige.

– Varken ekonomiskt, tekniskt eller ur beredskapssynpunkt eller med tanke på energieffektivitet finns det något skäl att starta ett pilotprojekt med vätgasdrivna bussar i regiontrafik.

Det konstaterar regionens utvecklingsdirektör Johan Lindberg med anledning av ett förslag från en centerpartistisk ledamot av regionfullmäktige.

Lindberg framhåller att den snabba utvecklingen av batteriteknik för tunga fordon har sprungit om vätgasen som fordonsbränsle. Som exempel nämner han elektrifierad regionbusstrafik hos Skånetrafiken, Västtrafik och Länstrafiken Örebro.

– Energieffektiviteten för elbussar är hög eftersom el används direkt in till fordonet. För vätgasbussar ska el först omvandlas till vätgas vid vätgasproduktionen och sedan åter till el i fordon med stora energiförluster som följd.

Frågan om vätgasdrivna bussar har så sent som i våras varit uppe i regionfullmäktige i Kronoberg. Då konstaterade regionen att vätgasbussar inte nämnvärt minskar koldioxidutsläppen från länstrafikens fordonsflotta och att erfarenheter från andra pilotprojekt med vätgsasdrivna bussar visar på driftstörningar och ekonomiska risker.

I Gävleborg satte politikerna i fjol stopp för en problemtyngd mångmiljonsatsning på vätgasbussasr i Sandviken. Även internationellt, exempelvis i Storbritannien, har satsningar på vätgsasbussar mött stora problem.