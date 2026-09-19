Vinner stor skolskjutsupphandling

Tala om födelsedagspresent! Lagom till 20-årsjubileet nästa sommar har bussföretaget Katrineholms Buss vunnit Region Sörmlands upphandling av alla skolskjutsar i Katrineholm och Flens kommuner – totalt 38 fordon fördelade på tre paket. Trafikstart nästa sommar.

Det innebär att företaget får fortsätta att köra alla skolbussar i Katrineholm och får ett utökat förtroende att även köra all skoltrafik i Flens kommun samt alla transporter till anpassad skola i Katrineholm.

För Katrineholms Buss innebär det att företaget växer rejält. Idag har Katrineholms Buss 20 bussar av varierande storlek mellan 17 och 84 passagerare. Av dessa är sex fullstora bussar.

Upphandlingen omfattar 18 taxibilar för åtta personer, tre specialfordon, 16 bussar för 17 – 22 passagerare och en buss för 50 passagerare.

Enligt Katrineholms Buss beräknas det nya avtalet omsätta cirka 23 miljoner kronor om året.

– Det innebär att vi har en bra grund att fortsätta bygga verksamheten runt under de närmaste 5 åren, säger Martin Kylestorp som tillsammans med Sven Carlsson grundade och äger företaget.

När Katrineholms Buss etablerades 2007 var det just i samband med att företaget vann skoltrafik i Katrineholms kommun – då med två mindre bussar.

Idag kör företaget alla former av beställningstrafik, främst åt lokala företag och föreningar. Dessutom kör man tågersättning som underentreprenör åt såväl Bussakuten som Nobina.

– Vårt samarbete med andra bussbolag är något som vi uppskattar mycket, framhåller Martin Kylestorp.