Blekinge: Uppåt för månadskort, ner för enkelbiljetter

Även i Blekinge har det tillfälligt halverade priset på 30-dagarsbiljetter gjort att många väljer sådana. Samtidigt har försäljningen av andra biljettyper minskat – med ett undantag.

Jämfört med förra året har Blekingetrafikens försäljning av 30-dagarsbiljetter ökat med 65 procent under perioden 1 juli – 10 december, uppger Catharina Loosme, marknads- och försäljningschef vid Blekingetrafiken. I absoluta tal sålde Blekingetrafiken under perioden 12 696 30-dagarsbiljetter.

Under samma period har försäljningen av i princip alla andra biljetter minskat – med ett undantag.

Försäljningen av enkelbiljetter har gått ner med tre procent och av 24-timmarsbiljetter med fem procent. Två andra biljettyper har rasat i försäljning, även om det i absoluta tal handlar om små volymer. Flex 10/30-biljetterna har minskat med 83 procent och 365-dagarsbiljetterna med 65 procent.

Däremot har det blivit populärare bland Blekingeborna att blippa sitt kontokort på bussen. Blippa på buss har ökat med 57 procent och Blippa 24-timmar med 78 procent.

Hur resandet har utvecklats under perioden vet ännu inte Blekingetrafiken. Man har dock inte behövt göra någon förstärkning av trafiken och planerar inte heller att göra det.

Vi har i flera artiklar rapporterat om hur biljettförsäljning och resande med kollektivtrafiken i olika regioner har påverkats av det tillfälligt halverade priset på månadsbiljetter.

Lyft för månadsbiljetter även i Skåne och Uppland.

Stark ökning för månadskort i hela landet – resandet ökar måttligt.

Kraftig ändring av biljettköpen i Storstockholm och Västsverige.

Uppåt för kollektivresandet i sommar – stark ökning för månadsbiljetter.