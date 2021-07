82 procent ner för bussarna över Öresundsbron

Busstrafiken över Öresundsbron var under det första halvåret i år nästan 82 procent mindre än samma period året innan covid-19-pandemin, det vill säga första halvåret 2019. Det visar siffror från Öresundsbron. De senaste månaderna har en återhämtning av fritidstrafiken (alltså inte enbart busstrafiken) skett, men bara bland danskarna. Svenskarna har inte återkommit i någon större omfattning.

Sedan i maj har totaltrafiken över Øresundsbron ökat med små steg – från en nedgång på omkring 55 procent, jämfört med motsvarande dagar 2019, till en minskning med 36 procent förra veckan.

Under första halvåret 2019 passerade i genomsnitt 157 bussar per dag Öresundsbron. Samma period i år har det varit i genomsnitt 29 bussar per dag – en minskning med 81,6 procent.

– Sverige har tagit bort alla restriktioner för inresor från Norden och det är bland danska kunder som trafiken ökar allra mest just nu. Men det återstår restriktioner i den andra riktningen och varannan svensk kund saknas fortfarande, säger Berit Vestergaard, försäljnings- och marknadsdirektör på Øresundsbron.

Vecka 26 var den samlade trafiken över bron 36 procent lägre än samma vecka 2019. Sett till nationalitet är det tydligt hur restriktionerna slår. Danska fritidskunders trafik över bron var under veckan helt återhämtad, jämfört med 2019 medan de svenska BroPasskunderna var 70 procent färre.

– Dansk besöksnäring kommer att sakna många svenska kunder i sommar. Fritidsresor till Danmark begränsas fortfarande av krav på negativa testresultat för de som inte är färdigvaccinerade. Då tester för resa inte är gratis i Sverige blir kravet en ekonomisk bromskloss som syns tydligt i statistiken. Vi är en sammanhängande region och vi är många som längtar efter att det ska bli lika fritt att resa i båda riktningarna, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.