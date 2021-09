Nu avgörs vilken som blir årets turistbuss

Just nu avgörs vilken buss som kommer att tilldelas den prestigeladdade titeln Årets Turistbuss – Coach of the Year. Ett trettiotal journalister från fackmedia runt om i Europa, däribland bussmagasinet.se, är på plats Slovenien för Coach Euro Test i de vackra omgivningarna runt den lilla staden Bled.

Förra året tvingades den internationella juryn för Bus & Coach of the Year att ställa in arrangemanget på grund av covid-19-pandemin. Då skulle ett stort antal elbussar för stadstrafik har testats i Limerick på Irland. Det var första gången under tävlingens mer än 30-åriga historia som den ställdes in, men nästa år kommer stadsbussarna tillbaka i tävlingen.

I år är fyra turistbussar placerade under luppen: Neoplan Cityliner, Setra S 511 HD, VDL FDD2 – 141 och Volvo 9700DD.

Vinnaren kommer att avslöjas digitalt senare i år – håll koll på bussmagasinet.se för mer detaljer.