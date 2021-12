Buss-TV: Vi provkör en 50-årig Neoplan Cityliner

I år är det 50 år sedan Neoplan Cityliner såg ljuset för första gången. Sedan dess har bussen tillverkats under samma namn, men utvecklats dramatiskt. Tidigare i år utsågs den av en internationell jury till Årets Turistbuss, Coach of the Year. Men nu har våra kollegor från norska Bussmagasinet, Magne Håheim och Tom Terjesen, valt att bokstavligt söka sig bakåt i historien.

Den här gången återfinner vi dem, inte i den allra första Citylinern, men väl en buss från födelseåret för 50 år sedan. Modellen har sedan dess blivit populär bland såväl förare som resenärer…