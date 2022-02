Långväga buss och innovation i kollektivtrafik på jättemässan IAA

Ett av de ämnen som den stora IAA-mässan i Hannover kommer att fokusera på i höst är innovation i kollektivtrafiken. Där kommer områden som buss, elektrifiering, samåkning, MaaS med flera att tas upp. Samtidigt som mässan byter namn till IAA Transportation satsar arrangörerna på att bredda sig och satsa mer på buss. Under de senaste mässorna har kritiken mot IAA vuxit eftersom man ansett att bussarna drunknat bland alla lastbilar och andra nyttofordon. IAA Transportation äger rum på Hannovermässan den 20 – 25 september. Mottot för mässan är ”Människor och gods i rörelse”.

Det nya konceptet får också ses som ett sätt för IAA-mässan att möta konkurrensen från mässan Innotrans som hålls samtidigt i Berlin. Innotrans har under de senaste mässorna lockat allt fler elbusstillverkare som i sin tur har valt bort IAA.

Mässan i Hannover arrangeras av VDA, den tyska fordonsindustrins branschorganisation.

Enligt arrangörerna, som nu har avslöjat konceptet bakom mässan, har man som mål att bli den ledande internationella plattformen för logistik, kommersiella fordon, bussar och transportsektorn. ”Ett viktigt mål”, skriver arrangörerna, ” är att fokusera mer på den klimatneutrala och tekniska omvandlingen av hela transportsektorn”.

Under fyrafik och järnväg att tas upp. av mässdagarna kommer IAA Transportation att fokusera på olika nyckelämnen. En av dagarna kommer tyngdpunkten att ligga på kollektivtrafik med ämnena buss, elektrifiering, vätgas, samåkning, MaaS och digitala nätverk av befintliga tjänster.

En annan dag kommer temat att vara infrastruktur. Där kommer bland annat laddning, infrastruktur för el och vätgas, långväga busstrafik med mera.

”Sista milen-lösningar” och logistik med allt från lastcyklar till leveransrobotar har också ett stort utrymme på mässan.

Lite pinsamt för arrangörerna är det dock att man på torsdagen gick ut med att en rad prisutdelningar kommer att ske på mässan, bland annat årets turistbuss (Coach of the Year) och Årets stads- och regionalbuss (Bus of the Year) – och man gjorde det utan att ha talat med arrangörerna av de både prestigefyllda utmärkelserna…

Även årets lastcykel kommer att prisas på mässan.