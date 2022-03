Bussarna backade och lastbilarna ökade för Scania

Scania sålde betydligt färre bussar under det fjärde kvartalet 2021, jämfört med samma period 2020. Antalet levererade bussar ökade däremot. Även för hela 2021 var orderingången på bussar lägre 2021 än 2020. Det framgår av Scanias bokslutskommuniké som presenterades på tisdagsmorgonen.

Scanias orderingång för bussar under minskade under fjärde kvartalet 2021 till 469 jämfört med 730 det fjärde kvartalet 2020.

I Europa minskade orderingången och uppgick till 197 enheter för fjärde kvartalet jämfört med 473 samma tid år 2020. Orderingången minskade främst i Norge och Portugal. I Latinamerika ökade orderingången från 141 till 228 enheter jämfört med fjärde kvartalet 2020. I Asien avbokades 72 bussar till Taiwan och Malaysia. Orderingången i Eurasien minskade med en buss jämfört med samma period föregående år och uppgick till 11 bussar. Orderingången i Afrika och Oceanien ökade från 32 till 105 bussar.

Under hela 2021 sålde Scania 3 796 bussar, vilket är en minskning med sex procent jämfört med 2020 då Scania sålde 4 032 bussar. Leveranserna minskade med fjorton procent, från 5 186 bussar år 2020 till 4 436 bussar i fjol.

Nettoomsättningen för bussar minskade med 20 procent under helåret 2021 till 7 702 miljoner kronor mot 9 686 miljoner år 2020. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen för bussar med 37 procent och uppgick till 2 221 miljoner mot 1 624 miljoner under 2020 års fjärde kvartal.

Efterfrågan på lastbilar var däremot rekordstark, men återspeglas inte fullt ut i orderingången eftersom Scania under det fjärde kvartalet har varit restriktivt med att ta in nya order. Anledningen är stora orderböcker och produktionsstart av företagets nya drivlineprogram.

Totalt uppgick Scanias orderingång för bussar och lastbilar under förra året till 116 798 enheter, en 26-procentig ökning från 2020 års 92 940 enheter. Leveranserna ökade med 25 procent, från 72 085 enheter år 2020 till 90 366 enheter i fjol.

Scanias rörelseresultat förbättrades med 27 procent, från 8 887 miljoner kronor 2020 till 10 816 miljoner i fjol. Det fjärde kvartalet uppvisar dock ett negativt rörelseresultat på -1 512 miljoner jämfört med ett plus på 3 638 miljoner år 2020.