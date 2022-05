Fem tävlar om att bli Årets Buss

Fem busstillverkare tävlar om att bli årets buss i Europa, Bus of the Year. Just nu granskas de fem bussarna i intensivt av en internationell jury på plats i Limerick på Irland. Vilklen buss som får titeln Bus of the Year kommer att tillkännages senare i år. De fem busstillverkare som deltar är Mercedes-Benz, Volvo, MAN, Karsan och Higer.

Värdskapet för Bus Euro Test alternerar mellan ledande fackmedier i Europa. I år står irländska Fleet Bus & Coach som arrangör. Samtliga bussar i årets test är batterielektriska.

Tre av de fem bussarna är avsedda för den brittiska och irländska marknaden och därför högerstyrda, medan MAN och Karsan deltar med bussar avsedda för den europeiska marknaden.

MAN ställer upp med sin stadsbuss Lion´s City 12e som har körts på el till Limerick från företagets fabrik i München i södra Tyskland – dock med regelbundna stopp för laddning.

Karsan deltar med sin eATA i tolvmetersversion, och faktiskt samma buss som företqget visade nyligen på den tyska bussmässan Bus2Bus i Berlin.

Volvo medverkar med B7L, en buss som inte marknadsförs i Sverige, men där Volvo har siktet inställt på de brittiska öarna och Asien och Oceanien. Drivlinan är samma som på Volvo 7900 electric, medan karossen på den buss som deltar i testet i Limerick kommer från egyptiska MCV. Bussen ska senare gå i trafik i BRT-systemet Fastrack i Dover i södra England.

Mercedes-Benz konkurrerar med en eCitaro rhd. Bokstavskombinationen står för right hand drive, högerstyrd, och i likhet med Volvo B7L och Higers bidrag är det en buss med endast en dörr, så som det är vanligt på den brittiska marknaden. Till vardags går testbussen i trafik i Coventry i England.

Kinesiska Higer deltar med en splitter ny AZUR, en helt ny modell från tillverkaren, byggd från grunden som batteribuss. Den buss som deltar i testet är bara sex dagar.

Bussmagasinet är svensk representant i den internationella juryn som har Tom Terjesen från vår norska namne som ordförande. Vi återkommer med utförligare rapporter från testet.