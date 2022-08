Het sommar för hotellen

Sommaren har präglats av ett högtryck på de svenska hotellen som under juli ökade sina logiintäkter med 32 procent i förhållande till samma månad 2019. De högre intäkterna var en följd av högre priser och fler uthyrda rum. Det visar nya siffror som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance. Stockholm släpar dock efter. För hotellen i Stockholm var intäkterna 25 procent högre än siffrorna i juli 2019. Motsvarande nivå för hotell belägna utanför Stockholm var +35 procent.

De svenska hotellens logiintäkter var under juli totalt 2 549 miljoner kronor. Det kan jämföras med 1 671 miljoner kronor i juli 2021 och endast 1 013 miljoner kronor i juli 2020. Hotellen i Stockholm fick sammantaget in 751 miljoner kronor på logi under juli månad 2022. För hotellen utanför Stockholm uppgick logiintäkterna till 1 798 miljoner kronor under juli 2022.

– Juli var en mycket bra månad. Den starka trenden från i våras har hållit i sig. Hotellens logiintäkter har nu fyra månader i rad varit högre jämfört med motsvarande period innan pandemin säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Hotellens ökade intäkter är resultatet av högre priser och fler uthyrda rum. Snittpriset för ett hotellrum i juli i Sverige var 1249 kronor, vilket kan jämföras med 1116 kronor i juli 2019 och 1023 kronor för ett år sedan.

Beläggningen har i princip legat på samma nivå som innan pandemin, i genomsnitt 72 procent för landet som helhet, 65 procent i Stockholm och 76 procent på hotell utanför Stockholm.