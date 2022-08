KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa men den här gången även med en global utblick. Denna gång: Schweiziska elbussar till Australien; Nyskapande fordonstillverkare lägger bussarna på is; München väljer MAN ledbussar.

Schweiz/Australien: Staden Brisbane i Australien tillhör de allt fler städer globalt som satsar på BRT, Bus Rapid Transit – eller superbussar som de också kallas. Det nya BRT-systemet i staden, Brisbane Metro, kommer till en början att bestå av två linjer med 18 stationer. Bussarna kör helt på egen väg och turtätheten ska var så hög att resenärerna aldrig behöver kolla i tidtabellen när nästa buss ska komma. Under veckoslut ska trafiken vara igång dygnet runt.

Nu har Brisbane beställt 60 batterielektriska dubelledade bussar från den schweiziska busstillverkaren Hess för trafiken på de två metrolinjerna. Leveranserna inleds sent nästa år. Bussarna är 24,5 meter långa och en för Brisbane skräddarsydd version av Hess´ lighTram 25 och beställningen från Brisbane kommer sedan staden gjort omfattande tester med en av Hess bussar sedan i våras.

Laddning sker vid vissa hållplatser med en teknik som tidigare hette TOSA men som nu är döpt till Grid-eMotion Flash. Det är en extremt snabb laddteknik via pantograf. Tekniken används bland annat i den franska staden Nantes som ocksp har elektriska, dubbelledade BRT-bussar från Hess.

Storbritannien: Den i Sverige tämligen okända brittiska fordonstillverkaren Arrival lägger åtminstone tills vidare sin planerade busstillverkning på is. Även Arrivals planerade personbilstillverkning pausas. Istället fokuserar företaget på sina transportbilar som väntas komma i serieproduktion i höst.

Stoppet innebär även att de planerade tester som den brittiska bussjätten First Bus skulle genomfört i år också stoppas. Arrival hade planerat att bygga sina fordon i mikrofabriker på flera håll i världen och så sent som i vintras uppgav företaget att serieproduktionen av bussarna skulle komma igång under andra kvartalet i år. Bland andra Hyundai och Kia har investerat miljardbelopp i Arrival.

Tyskland: Lokaltrafiken i München, MVG, tillhör de trafikföretag som tidigt satsade på elbussar. Redan 2013 testade MVG elbussar från sju leverantörer för att samla erfarenheter och 2015 beställde MVG sina två första elbussar. Sedan dess har företaget byggt ut sin elbussflotta steg för steg med bussar från Ebusco, Mercedes-Benz, Solaris och MAN. Den senaste elbussordern från MVG blev klar i dagarna och omfattar 21 batterielektriska ledbussar av modell MAN Lion´s City E med nickel-mangan-koboltbatterier (NMC) med en sammanlagd kapacitet på 640 kWh. När bussarna har levererats i mitten av nästa år kommer därmed MVG att ha 61 batterielektriska ledbussar i trafik.