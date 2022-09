IAA: Krympande mässa med få bussnyheter

När IAA-mässan i Hannover öppnade möttes besökarna av en betydligt mindre mässa än under åren innan pandemin. Minskningen märktes inte minst när det gäller bussarna. De stora, europeiska busstillverkarna har i år bantat sin närvaro radikalt och många har helt enkelt valt att utebli, ibland till förmån för Innotrans i Berlin som pågår parallellt. De för den svenska marknaden mest intressanta nyheterna står Daimler Buses för i form av ansiktslyfta och utvecklade modeller av Setra turistbussar, liksom när det gäller ny batteriteknik för Mercedes-Benz stadsbuss eCitaro.

Några riktigt stora lanseringar av intresse för den svenska marknaden finns däremot inte på IAA Transportation där två trender är mycket tydliga – fortsatt elektrifiering och en ökad satsning på vätgas och bränslecellsdfrift, både när det gäller lastbilar och bussar.

Den svenska närvaron när det gäller bussar utgörs av en batterielektrisk Scania CityWide i Scanias monter och en Scania Irizar utomhus. Volvo ställer inte ut några bussar och det gör inte heller MAN/Neoplan, VDL, Van Hool, VDL, Solaris eller Irizar.

De turkiska busstillverkarna är däremot på plats och dominerar i själva verket bland bussarna. De visar också en hel del nyheter som vi återkommer till i en kommande artikel från IAA.

De för svensk del mest intressanta nyheterna står Daimler Buses för, men endast på utomhusutställningen. Tidigare har Daimler haft en av de största mässhallarna för sig själv, nu har företaget en halv hall utan vare sig bussar, skåpbilar eller minibussar.

På IAA Transportation är det premiär för den nya generationen Setra ComfortClass och TopClass turistbussar.

Exteriört är förändringarna odramatiska men ger i vårt tycke bussen ett elegantare, lite lyxigare utseende. Setraloggan i fronten är i krom, tredimensionell och vilar på en svart bakgrund som döljer radarutrustningen för de uppgraderade säkerhetssystemen. Den klassiska Kässbohrerloggan i krom och silver finns nu också i fronten. Strålkastarna är nya och även baklyktorna har fått ett designmässigt lyft.

Säkerhet

Under ytan har en hel del hänt med Setras säkerhetssystem. Med den nya generationen av förarstödet, Active Drive Assist 2 (ADA 2), tar Daimler Buses och Setra ett steg mot en ökad automatisering. ADA 2 kombinerar olika system för förarstöd och håller avstånd till framförvarande fordon samt ser till att bussen håller sig i sitt körfält, förutsatt att detta är markerat med tydliga, parallella linjer i körbanan. Systemet är avsett för körning på landsvägar och motorvägar.

ADA 2 är ett tillval och gör det i själva verket möjligt att köra bussen halvautomatiskt, oavsett hastighet. Föraren kan välja mellan tre inställningar. Antingen ska bussen köra i mitten av körfältet med en marginal på 10 – 20 centimeter på vardera sida, beroende på hur brett körfältet är. Föraren slipper därmed att hela tiden hålla koll i speglarna och korrigera små avvikelser till höger eller vänster.

Men det håller också koll på föraren. Om föraren tar släpper ratten under mer än femton sekunder utlöses en varning, dels med en röd signal på instrumentbrädan, dels med ljud. Om föraren ännu efter 60 sekunder inte har tagit tag i ratten nödbromsas bussen: först genom att lätta på gasen under en sekund, sedan genom att mjukt bromsa in bussen till stillastående. Strålkastarna och varningsblinkers slås på automatiskt för att varna annan trafik.

När bussen sedan står stilla aktiveras parkeringsbromsen. Under hela skeendet kan föraren ta över.

ADA 2 slår av sig själv om exempelvis körfältsmarkeringarna är otydliga, körfältet är alltför smalt eller i kurvor med en alltför snäv radie. Samtidigt varnas föraren för att systemet har stängts av.

Bromsassistent

På Setras nya turistbussar har Daimler också utvecklat den aktiva bromsassistent om man introducerade på sina bussar 2008. Nu är man inne på den femte generationen av systemet, ABA 5 som för första gången använder en kombination av radar-. och kamerasystem.

ABA 5 upptäcker både fotgängare i rörelse och fotgängare som stannar plötsligt. Tidigare var det rörliga eller stillastående fotgängare. Systemet varnar föraren både visuellt och med ljud, samtidigt som bussen bromsas in med upp till 50 procent av full bromseffekt.

Även förarplatsen har utvecklats och på den nya generationen ComfortClass och TopClass kan föraren låta nyckeln ligga kvar i fickan. När han eller hon stiger på bussen identifierar bussen nyckeln och föraren behöver bara trycka på en knapp för att starta fordonet. Ett kamerasystem som täcker området runt bussen i 360 grader hjälper föraren att manövrera i trånga utrymmen och en särskild helljusassistent slår automatiskt på- och av helljuset, beroende på trafikförhållandena.

Den förare som så önskar kan välkomna resenärerna ombord med en behaglig doft i hela passagerarutrymmet. En särskild doftmaskin erbjuder åtta dofter att välja mellan.

Setra ComfortClass HD finns i sex modeller och högdäckaren TopClass HDH i tre modeller. Till det kommer dubbeldäckaren S 531 DT.

Elbuss

Daimler har även i Sverige haft en del framgångar med sin batterielektriska stadsbuss Mercedes-Benz eCitaro. På IAA Transportation visar Daimler eCitaro med de nya NMC3-batterierna som ger bussen en kraftigt ökad räckvidd. Som tolvmetersbuss kan eCitaro nu fås med en batterikapacitet på upp till 588 kWh, i ledbussversion upp till 686 kWh. Det ger en räckvidd på 280 respektive 220 kilometer under batteriernas hela livstid. Under gynnsamma förhållanden är räckvidden enligt tillverkaren över 300 kilometer.

De första bussarna med den nya batterigenerationen levereras senare i år. Nästa år kommer eCitaro också med en bränslecellsdriven räckviddsförlängare.

Bussmagasinet återkommer med ytterligare rapportering från såväl IAA Transportation i Hannover som InnoTrans i Berlin.