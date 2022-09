Så ska Örebros BRT-bussar se ut

I december nästa år kommer 23 nya, batteridrivna bussar att sättas in på BRT-linjen (Bus Rapid Transit) i Örebro. Trafiken får ett eget varumärke och en egen färgsättning, samtidigt som kopplingen till Länstrafiken Örebro är tydlig. På uppdrag av Region Örebro län har Svealandstrafiken, som vi tidigare rapporterat, tecknat avtal med den holländska leverantören Ebusco om att köpa 23 ledbussar av modell Ebusco 3.0 till trafiken.

– Jag är stolt att kunna presentera den nya snabbussen som ett nytillskott i vår ordinarie stadsbussflotta. Min känsla är att det här är helt rätt buss att ta Länstrafiken in i framtiden. I mångt och mycket är det en miljöbuss. Den är inte bara elektrisk. Med en kaross i kompositmaterial har den en väldigt låg vikt och är därmed också energieffektiv. Det gör att vi kan erbjuda våra resenärer ett både bekvämt och miljövänligt resealternativ i flera år framöver, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Region Örebro län.

Idag drivs samtliga bussar inom Länstrafiken med förnybara drivmedel (biogas och biodiesel). Genom eldriften tar Länstrafiken nu ytterligare ett steg mot en helt utsläppsfri kollektivtrafik.

– Tack vare att elbussarna har en låg energiförbrukning och en lång livslängd, ryms inköpet av de nya elbussarna även inom ordinarie budget för kollektivtrafiken. Så vi får mycket för pengarna, säger Fredrik Eliasson.

I samband med att de 23 nya elbussarna sätts i trafik, kommer även motsvarande antal av dagens biogasbussar att flyttas över till Västerås där de fska fortsätta i trafik ett antal år framöver.

De nya elbussarna levereras med en egen design, både exteriört och interiört. Detta utifrån ett speciellt framtaget varumärke för BRT. Istället för den blå vågen på vit bakgrund kommer bussen ha en grön linje som löper från fronten och vidare bak på bussen. Den gröna färgen passar ihop med väderskydden längs med stråket och kommer delvis synas även i digitala skärmar, i tidtabell och på hållplatser.

På Svealandstrafikens upphandling av elbussar för BRT-linjen i Örebro kom det in godkända anbud från totalt sex busstillverkare. Leverantörernas lösningar bedömdes utifrån pris och genom en poängbedömning av fyra andra kriterier: livscykelperspektiv, design, förarmiljö och objektivt mervärde BRT. När utvärderingen var genomförd stod det klart att holländska Ebusco vunnit upphandlingen med sin allra senaste elbuss, Ebusco 3.0, och ett avtal mellan parterna är nu undertecknat.

– Ebusco har presenterat en lösning som kommer ge resenärerna och våra förare den bästa upplevelsen. Tack vare en låg vikt och smart design får vi även en elbuss med låg livscykelkostnad och som också bidrar till minskad energiförbrukning, vilket känns väldigt glädjande. Genom den här upphandlingen har vi nu påbörjat introduktionen av tystare och utsläppsfria elbussar i Örebro, som kommer bidra till en mer hälsosam stadsmiljö, säger Martina Lindblom Alanko, Hållbarhets- och inköpschef på Svealandstrafiken.

Svealandstrafikens upphandling omfattade elbussar för stadstrafik, BRT och regiontrafik, men då det inte inkom några godkända anbud på elbussar för regiontrafiken fick den upphandlingen avbrytas. En ny upphandling kommer att påbörjas under andra halvan av 2022.

De busstillverkare som lämnade anbud på BRT-bussar var: Ebusco, Eurabus, Mercedes (via EvoBus Sverige), Irizar (via Lecab Lastbilar), Solaris Sverige, MAN (via Svenska Neoplan), Volvo Bussar och Zhejiang CRRC electric vehicle (via YES-EU).