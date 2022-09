”Sista normala hotellmånaden på länge”

Hotellmarknaden i Stockholm backade under augusti, samtidigt som den fortsatte att växa i övriga landet. Jämfört med augusti 2019 minskade antalet uthyrda rum på Stockholmshotellen med elva procent. Utanför Stockholm ökade däremot hotellens beläggning och intäkter. Det visar nya siffror som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance.

Under sensommaren minskade intäkterna för stockholmshotellen med 5 procent jämfört augusti 2019, vilket var det senaste året som inte påverkades av pandemin. För hotell belägna utanför Stockholm var intäkterna däremot 37 procent högre, och snittet för samtliga hotell i Sverige var 18 procent högre intäkter än motsvarande månad 2019.

– Att hotellmarknaden i Stockholm dippar när resten av landet ökar är illavarslande, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

– Augusti kan ha varit den sista normala hotellmånaden på mycket länge. Hushållen kommer att dra in på semestrar och nöjen när konsumtionsutrymmet krymper, och företag tenderar att hålla igen på resor och konferenser under lågkonjunktur. Även hotellen drabbas hårt av kostnadsökningar och höjda elpriser. Det kan bli dystert för en näring som just kämpat sig genom pandemin.

I Sverige uppgick de totala logiintäkterna till 2 538 miljoner kronor under augusti 2022. Det kan jämföras med 2 143 miljoner kronor i augusti 2019. Hotellen i Stockholm fick sammantaget in 885 miljoner kronor på logi under augusti månad 2022. För hotellen utanför Stockholm uppgick logiintäkterna till 1 654 miljoner kronor.

De ökade intäkterna beror framförallt på högre rumspriser. Snittpriset för ett hotellrum i Sverige i augusti var 1281 kronor, vilket kan jämföras med 986 kronor för ett år sedan och 1085 kronor i augusti 2019.