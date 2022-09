Turismen tillbaka till 60 procent

Den internationella turismen i världen har under årets första sju månader haft en snabb återhämtning enligt siffror från UNWTO, FN:s världsturism-organisation. UNWTO mäter turismen i internationella ankomster. Dessa nådde under perioden januari – juli i år 57 procent av nivån från innan pandemin. Återhämtningen är starkast i Europa och Mellanöstern, medan Asien och Stilla Havsregionen alltjämt släpar långt efter.

Under årets första sju månader gjorde 474 miljoner turister internationella resor. Det kan jämföras med 175 miljoner samma period 2021. Under juni och juni i år räknades 207 miljoner internationella ankomster in, mer än dubbelt så många som samma månader förra året.

Den starkaste återhämtningen under årets sju första månader står Europa och Mellanöstern för som nådde 74 respektive 76 procent av 2019 års nivå. I Europa ökade turismen med 190 procent jämfört med 2021. Särskilt stark var uppgången under juni och juli. Uppgången i Europa kan hänföras främst till inomeuropeiskt resande och resande från USA.

De europeiska medelhavsländerna nådde under de första sju månaderna av året 85 procent av nivån 2019, Västeuropa 74 procent och Nordeuropa 73 procent.

Afrika nådde under sjumånadersperioden 60 procent av nivån för 2019 medan Nord-, Syd- och Centralamerika nådde 65 procent av nivån 2019. Asien och Stilla Havsområdet låg på endast fjorton procent av 20219 års nivå.

En panel av experter inom UNWTO är försiktigt optimistisk om utvecklingen framöver. Nästan hälften av panelens medlemmar (47 procent) tror på en positiv utveckling resten av året, 24 procent tror på ett oförändrat läge och 28 procent befarar en försämring.

Den ekonomiska utvecklingen och geopolitiska situationen gör att en majoritet av experterna, 61 procent, tror på en återgång till 2019 års nivå först 2024 eller senare. Många som tidigare trodde på en återhämtning till 2029 års nivå har blivit mer pessimistiska.