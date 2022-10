Scania: Viss återhämtning för bussarna

”För Scanias bussaffär fortsätter återhämtningen i takt med att pandemiläget förbättrats i stora delar av världen.” Det konstaterar Scanias vd Christian Levin i en kommentar till Scanias delårsrapport för årets nio månader som presenterades på fredagsmorgonen. För Scania som helhet ökade omsättningen med nio procent till 117 miljarder under årets första nio månader, jämfört med samma tid förra året. Rörelseresultatet blev 3,7 miljarder kronor. På Europamarknaden har Scanias marknadsandel för bussarna backat.

Resultatet tyngs av att Scania avvecklar sin verksamhet i Ryssland till följd av det ryska angreppskriget på Ukraina. Att avyttra den ryska verksamheten har hittills kostat Scania 6,3 miljarder kronor.

Lastbilarna utgör naturligtvis den största delen av Scanias verksamhet och under årets första nio månader minskade leveranserna av lastbilar med fjorton procent till 55 163 enheter.

Orderingången för bussar ökade med 9 procent under tredje kvartalet och under de första nio månaderna med 35 procent till 4 495 enheter. Ökningen under det tredje kvartalet beror främst på en ökad efterfrågan i Sverige, Spanien och Latinamerika.

Scanias leveranser av bussar uppgick till 1 188 enheter under det tredje kvartalet 2022, en minskning med sju procent jämfört med tredje kvartalet i fjol. I Europa minskade leveranserna med 45 procent till 241 enheter, främst hänförligt till Norge.

Under de första nio månaderna var leveranserna av bussar i stort sett oförändrad, 3 221 bussar i år mot 3 230 förra året.

Under årets första nio månader var Scanias marknadsandel när det gäller bussar i Europa cirka 4,9 procent. Förra året var marknadsandelen 6,1 procent.

Omsättningen för Scanias bussverksamhet minskade under det tredje kvartalet med elva procent jämfört med samma period i fjol. Under de första nio månaderna minskade omsättningen med tre procent till 5 316 miljoner kronor. Scania särredovisar inte lönsamheten i bussverksamheten.