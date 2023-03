Högtryck för expressbussar

Expressbussföretaget Vy bu4you räknar med ett högt tryck på bussresor under påskhelgen och sätter in cirka 100 extraturer för att möta efterfrågan. Kombinationen av höga bränslepriser och planerat spårarbete på flera platser under påsken ger en tydlig effekt på expressbusstrafiken. Vy bus4you är en av de aktörer som vittnar om att de ser ett stort intresse för resor i påsk.

– Baserat på den biljettförsäljning vi sett hittills räknar vi med en intensiv påskhelg med högt tryck på resor under framförallt skärtorsdagen och annandag påsk, men även generellt, säger Elvir Rascic på Vy bus4you.

– Vi har förstärkt vår trafik på flera sträckor såsom mellan Göteborg och Malmö/Köpenhamn, Oslo och Karlstad samt Oslo och Göteborg. Totalt handlar det om 100 extrainsatta turer utspritt längs med hela vårt linjenät. Utöver vår egen trafik med Vy bus4you kommer vi förstärka ytterligare med resor med Vy express, som körs av våra samarbetspartners, säger Elvir Rascic.