Kraftig försäljningsökning för Scanias bussar

Scanias orderingång på bussar ökade kraftigt under det fjärde kvartalet, jämfört med samma tid i fjol. Under kvartalet fick Scania order på 1 125 bussar mot 469 samma tid förra året. För helåret 2022 ökade orderingången med 48 procent till 5 620 bussar mot 3 796 under 2021. Det framgår av Scanias bokslutskommuniké som presenterades på tisdagsmorgonen.

Samtidigt tappade Scania marknadsandelar när det gäller bussar i Europa, från 5,7 procent år 2021 till 4,4 procent förra året.

Scanias leveranser av bussar uppgick under det fjärde kvartalet 2022 till 1773 enheter mot 1 206 under 2021 års tre sista månader. I Europa minskade leveranserna med 50 procent, från 528 till 262 enheter. Däremot ökade leveranserna kraftigt i Latinamerika och Asien.

Under fjärde kvartalet ökade Scania sin omsättning för bussar med 20 procent och uppgick till 2,7 miljarder kronor. Under helåret ökade omsättningen med 4 procent till 8 miljarder kronor.

Scania särredovisar inte lönsamheten i bussverksamheten.

För Scania som helhet ökade nettoomsättningen med 16 procent till 170 miljarder kronor under 2022. Rörelseresultatet blev då 12,4 miljarder. Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 37 procent till 53 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 8,6 miljarder.