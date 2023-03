Kontaktlös utlåning av biljetter i Blekinge

Nu kan den som har en periodbiljett i Blekingetrafikens app låna ut biljetten till någon annan. Men inte hur länge eller hur många gånger som helst. Biljetten lånas ut digitalt. Blekingetrafiken uppger att kunderna har efterfrågat möjligheten att låna ut digitala biljetter.

Idag görs merparten av alla biljettköp i Blekinge i Blekingetrafikens app. Möjligheten att låna ut biljetten innebär att exempelvis ett hushåll kan använda biljetten maximalt av flera olika användare av appen. Blekingetrafiken hoppas att det därmed ska bli fler som använder kollektivtrafiken i regionen.

– Vi vet att kunderna är mycket mer digitala idag, det ser vi inte minst genom att resandet med vår app ökar hela tiden. Nu blir det smidigt att låna ut biljetten eftersom det sker digitalt oberoende av var du och mottagaren befinner sig, säger Mona Glans, trafikdirektör på Blekingetrafiken.

För att låna ut en digital biljett i appen behöver kunden ha ett registrerat ”Mitt konto” hos Blekingetrafiken. Mottagaren av biljetten behöver inte ha ”Mitt konto” men däremot behövs Blekingetrafikens app.

Sedan kan biljetten lånas ut kontaktlöst, från mobiltelefon till mobiltelefon.

Men det finns begränsningar. Det är möjligt att låna ut 30-dagars- och 365 dagarsbiljetter under minst fyra timmar. En aktiv 30-dagarsbiljett kan lånas ut max 15 gånger och max en gång per dygn till max fem olika andra mobilanvändare. En aktiv 365-dagarsbiljett går att låna ut maximalt 185 gånger, högst en gång per dygn, till som flest fem olika andra mobilanvändare.