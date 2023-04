Bussarna ökade körsträckan mest

Bussarnas samlade körsträcka ökade i fjol med hela fem procent. Det är mest av alla fordonsslag. Det framgår av Trafikanalys´ senaste officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon. Samtidigt ökade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 2 procent under 2022, jämfört med året innan.

Bussar var det fordonsslag där de samlade körsträckorna ökade mest under 2022 (+5 procent). Den genomsnittliga körsträckan per buss ökade med 6 procent under 2022, till 5 295 mil. Långfärdsbussarnas genomsnittliga körsträcka ökade allra mest, med 40 procent, medan stadsbussarnas ökade med 3 procent. Bussarnas samlade körsträcka ökade med hela 5 procent. Busstrafiken drabbades hårt i spåren av coronapandemin och den totala körsträckan ligger 2022 fortfarande 7 procent under nivån före pandemin, det vill säga 2019.

Körsträckan för alla svenskregistrerade personbilar var 6 485 miljoner mil under 2022, 2 procent längre än föregående år. Jämfört med året före coronapandemin, 2019, är den totala körsträckan dock 3 procent kortare.

Tunga lastbilars totala körsträcka ökade också under 2022 med 2 procent, medan den var oförändrad för lätta lastbilar. Bussarnas samlade körsträcka ökade med hela 5 procent. Busstrafiken drabbades hårt i spåren av coronapandemin och den totala körsträckan ligger 2022 fortfarande sju procent under nivån före pandemin (2019).