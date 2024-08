Resenärerna fortsätter svika SL

SL har fortsatt svårt att locka tillbaka resenärerna. Resandet med kollektivtrafiken i Storstockholm ligger stabilt kvar på en lägre nivå än innan pandemin. Två delar av SL-trafiken har dock ökat kraftigt. Ökat har också antalet anställda hos SL, samtidigt som trafiken har skurits ned. Det framgår av SL:s månadsrapport inför nästa veckas sammanträde i trafiknämnden i Region Stockholm. SL svarar för ungefär hälften av landets kollektivtrafik.

Under första halvåret låg antalet påstigande i buss- och spårtrafiken i Region Stockholm på 84 procent av den nivå som gällde innan pandemin. Det är den nivå som har gällt ända sedan mitten av 2022, även om antalet påstigande har varierat något från månad till månad men stadigt legat på 80 – 85 procent av resandet innan pandemin.

Det totala antalet påstigande i SL:s buss- och spårtrafik var en genomsnittlig vardag 2 509 000. Det är något lägre än vad SL hade räknat med i sin budget.

Neddragningar

SL-chefen David Lagneholm räknar inte med att det senaste årets stora neddragningar i SL-trafiken kommer att leda till något större tapp i resandet. Tunnelbane- och spårvägstrafiken har redan tidigare minskat. På måndagen försvann också var sjätte buss i Stockholms innerstad.

– Förändringarna väntas ha en mycket ringa effekt på antal

kollektivtrafikresor samt kollektivtrafikens marknadsandel. Bedömningen är att antalet resor med kollektivtrafiken över ett dygn minskar med cirka 0,1 % till följd av förändringarna i innerstaden, skriver Lagneholm med anledning av en fråga från (M), (KD) och (L).

Två delar av SL-trafiken har dock ökat. Antalet påstigande i SL:s båttrafik var 23 procent under första halvåret 23 procent fler än innan pandemin. Men i absoluta tal handlar det om ett blygsamt antal jämfört med buss- och spårtrafiken: 3 054 000 påstigningar under hela första halvåret, alltså lite mer än resandet med buss och spårtrafik under en enda dag. Jämfört med fjolåret är ökningen två procent.

Den särskilda kollektivtrafiken, främst färdtjänst och sjukresor, ökade med tretton procent jämfört med första halvåret i fjol och uppgick under halvåret till 1 954 000 resor. SL förklarar den kraftiga ökningen med ett nytt taxiavtal med fler leverantörer och ökad kvalitet.

Samtidigt som SL det senaste året har genomfört kraftiga neddragningar i trafiken har antalet anställda i trafikförvaltningen ökat med 12,2 procent till 990 om man räknar i helårsarbeten. SL:s lönekostnader har skjutit i höjden rejält: med 18,3 procent.