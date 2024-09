Rekordsommar för Scandlines

Färjerederiet Scandlines har haft en stark sommar när det gäller trafiken mellan Danmark och Tyskland. Under juni, juli och augusti räknade rederiet in 2,7 miljoner passagerare på sina rutter (Rødby-Puttgarden och Gedser-Rostock). Bland bussbolag och bussresearrangörer är linjerna populära. Enbart under juli transporterade Scandlines 3 003 bussar.

Förra sommaren hade Scandlines 2,6 miljoner resenärer under de tre högsäsongmånaderna. I år blev siffran alltså 2,7 miljoner resenärer. Juli var den månad som flest reste, 1,2 miljoner psssagerare.

Flest reste under veckoslutet 19 – 21 juli då 146 209 passagerare reste med de två linjerna.