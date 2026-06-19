Flix inför reseplanering med AI

Flix, företaget bakom expressbussjätten FlixBus och tågoperatöreen FlixTrain, gör det nu möjligt för resenärer att planera sina resor med hjälp av AI (artificeill intelligens). Det sker genom att integrera Flix med ChatGPT, världens populäraste AI-tjänst.

Genom att integrera sin egen app med ChatGPT kan Flix´ kunder söka resor, jämföra olika resalternativ och få tillgång till Flix´ förbindelser i Europa, Nordamerika, Turkiet, Sydamerika, Asien och Stillahavsområdet i realtid.

– I takt med att resenärer i allt högre grad söker enklare och smartare sätt att planera resor blir konversationsbaserad AI en naturlig del av reseupplevelsen, säger Flix medgrundare och informationschef Daniel Krauss.

Konversationsbaserad AI (som Chat GPT) gör det möjligt för Flix att ha en digital dialog med sina kunder, ungefär som en chatt. En sådan AI systemet är utformat för att förstå, bearbeta och svara på konversationen som kan vara talad eller skriftlig. När Flix´ app länkas till Chat GPT kan resenären få tillgång till hela Flix´ nätverk för resor och boka resor. Det gör reseplaneringen snabbare och mer intuitiv.

– Genom att integrera Flix i ChatGPT gör vi prisvärda och hållbara kollektiva resor mer tillgängliga för miljontals användare globalt, säger Daniel Krauss.