Rekordlite skadegörelse i SL-trafiken

Kostnaderna för klottersanering och åtgärdande av annan skadegörelse i kollektivtrafiken i Storstockholm, SL-trafiken, landade förra året på drygt 80 miljoner kronor. Det är den lägsta nivån på över 20 år.

Kostnaderna i fjol var 112 miljoner kronor lägre än toppåret 2020. Sedan dess har skadegörelsen och kostnaderna för att åtgärda den minskat kraftigt.Minskningen har varit tydlig när det gäller busstrafiken, tunnelbanan och pendeltågen. Däremot är kostnaderna på lokalbanor och spårväg i stort sett oförändrade.

De registrerade klotterskadorna uppgick förra året till 56 196 kvadratmeter. 2018 var motsvarande yta 184 551 kvadratmeter.