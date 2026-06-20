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Genombrott för kinesiska Yutong i Sverige

Publicerat av • 20 juni 2026 • Sida för utskrift

En av de elbussar från Yutong som från den 1 juli sätts i trafik i Kiruna. För den kinesiska busstillverkaren innebär det ett genombrott på den svenska marknaden. Foto: Patrik Hansson.

Världens största elbusstillverkare, kinesiska Yutong, debuterar den 1 juli i upphandlad svensk kollektivtrafik. Då tar Boreal Sverige över lokaltrafiken och flygbussarna i Kiruna. Totalt sätter Boreal in tolv bussar från Yutong i trafiken.

De bussar som Boreal sätter i trafik i Kiruna i månadsskiftet är Yutong U12. Modellen lanserades av Yutong på mässan Busworld 2019 där den också vann mässans designpris.

Boreal har sedan tidigare ett stort antal elbussar från Yutong i sin trafik i Norge. Där har den kinesiska busstillverkaren haft stora framgångar, liksom i Finland och Danmark.

Förra året testade Vy Flygbussarna en Yutong T15E mellan Stockholm och Arlanda. Foto: Ulo Maasing.

Ordern till Boreal i Kiruna är ett genombrott för Yutong på den svenska marknaden. Tidigare har endast två Yutongbussar gått i trafik i Sverige. Förra året testade Vy Flygbussarna en Yutong T15E mellan Stockholm och Arlanda. Boreal har också haft en av sina norska Yutongbussar i trafik i Västerbotten.

Trafiken i Kiruna upphandlades förra året av Kiruna kommun. Upphandlingen vanns av Boreal Sverige i konkurrens med Centrala Buss i Norrbotten.

Boreal Sverige ägs av Boreal Norge AS som bedriver kollektivtrafik med buss, på bana och till sjöss i Norge samt turist- och beställningstrafik, expressbusstrafik och flygbussar. Boreal Norge ägs i sin tut av det franska investmentbolaget Vauban Infrastructure Partners.

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1 kommentar »

  1. Stephan Forsslund
    emat

    Elinas i närtrafiken och stadstrafiken är ju bra men är väldigt skeptisk på Långgatans då!

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