Snart hårdare tag mot färdskrivarfiffel

Regeringen har nu utfärdat den aviserade nya lagen om skärpta åtgärder mot fusk med färdskrivare vid vägtransporter. Syftet är bättre trafiksäkerhet och att motverka osund konkurrens i transportbranschen.
De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti och innebär bland annat skärpta straff för manipulation av färdskrivare. Straffet kan bli fängelse i upp till ett år. Vidare höjs sanktionsavgiften om ett förarkort erhållits på grund av oriktiga uppgifter eller falska handlingar använts.
Till det kommer ökade kontrollmöjligheter för myndigheterna i och med att polisen och andra kontrollmyndigheter får ökade befogenheter att inspektera fordon.
– Fusk med färdskrivare är ett allvarligt problem som hotar både trafiksäkerheten och konkurrensen. Med den nya lagen får vi kraftfullare verktyg för att stoppa fusket och skapa ordning och reda i branschen, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).
Fusk med färdskrivare är i många fall tvungen eftersom det till exempel inte finnas lediga parkeringsplatser. Polisens dumma svar är ofta: du hade kunnat stanna innan.Sen så finns det i lagen, iallafall fall vid internationella transporter en regel som säger; du far överskrida din lagliga körtid om det sker utan fara för till exempel för att komma fram till färjan.
Men det respekteras inte från polisen !
Jag tycker att de respekterar vissa avvikelser. Men man måste skriva ut en remsa och skriva med penna orsaken
Dock får man inte göra det regelbundet,bara i nödfall.Så polisen har rätt när de säger du hade kunnat stana innan, tänk innan. Varför ska man köra till fullo, får du mera lön eller vad vinner chauffören på detta?