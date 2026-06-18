Snart hårdare tag mot färdskrivarfiffel

Regeringen har nu utfärdat den aviserade nya lagen om skärpta åtgärder mot fusk med färdskrivare vid vägtransporter. Syftet är bättre trafiksäkerhet och att motverka osund konkurrens i transportbranschen.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti och innebär bland annat skärpta straff för manipulation av färdskrivare. Straffet kan bli fängelse i upp till ett år. Vidare höjs sanktionsavgiften om ett förarkort erhållits på grund av oriktiga uppgifter eller falska handlingar använts.

Till det kommer ökade kontrollmöjligheter för myndigheterna i och med att polisen och andra kontrollmyndigheter får ökade befogenheter att inspektera fordon.

– Fusk med färdskrivare är ett allvarligt problem som hotar både trafiksäkerheten och konkurrensen. Med den nya lagen får vi kraftfullare verktyg för att stoppa fusket och skapa ordning och reda i branschen, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).