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Snart hårdare tag mot färdskrivarfiffel

Publicerat av • 18 juni 2026 • Sida för utskrift

Polisen och andra kontrollmyndigheter får den 1 augusti ökade befogenheter att inspektera fordon. Fot: Ulo Maasing.

Regeringen har nu utfärdat den aviserade nya lagen om skärpta åtgärder mot fusk med färdskrivare vid vägtransporter. Syftet är bättre trafiksäkerhet och att motverka osund konkurrens i transportbranschen.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti och innebär bland annat skärpta straff för manipulation av färdskrivare. Straffet kan bli fängelse i upp till ett år. Vidare höjs sanktionsavgiften om ett förarkort erhållits på grund av oriktiga uppgifter eller falska handlingar använts.

Till det kommer ökade kontrollmöjligheter för myndigheterna i och med att polisen och andra kontrollmyndigheter får ökade befogenheter att inspektera fordon.

– Fusk med färdskrivare är ett allvarligt problem som hotar både trafiksäkerheten och konkurrensen. Med den nya lagen får vi kraftfullare verktyg för att stoppa fusket och skapa ordning och reda i branschen, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

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2 kommentarer »

  1. Roy Robinson
    emat

    Fusk med färdskrivare är i många fall tvungen eftersom det till exempel inte finnas lediga parkeringsplatser. Polisens dumma svar är ofta: du hade kunnat stanna innan.Sen så finns det i lagen, iallafall fall vid internationella transporter en regel som säger; du far överskrida din lagliga körtid om det sker utan fara för till exempel för att komma fram till färjan.
    Men det respekteras inte från polisen !

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  2. Dian Gospodinov
    emat

    Jag tycker att de respekterar vissa avvikelser. Men man måste skriva ut en remsa och skriva med penna orsaken
    Dock får man inte göra det regelbundet,bara i nödfall.Så polisen har rätt när de säger du hade kunnat stana innan, tänk innan. Varför ska man köra till fullo, får du mera lön eller vad vinner chauffören på detta?

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