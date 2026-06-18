Scania Irizar biogasbussar till Skåne

Bussoperatören Nobina beställer 27 biogasdrivna bussar från Scania. Ordern innebär premiär för Scania Irizar i4 i upphandlad trafik i Sverige. Bussmodellen är ny på den svenska marknaden, men Scania och Irizar har haft stora framgångar med i4‑plattformen i flera europeiska länder, särskilt i Sydeuropa.

De 27 bussarna är specifikt utformade efter Skånetrafikens krav med bland annat turistbusstolar, toalett och en interiör anpassad för längre resor. De sätts i trafik på sträckorna Malmö – Lund och Kristianstad.

– Biogas är en cirkulär och lokalt producerad lösning som ger stor klimatnytta här och nu. Med Scania Irizar i4 får Nobina en modern och komfortabel buss som är tyst, energieffektiv och väl anpassad för regionala resor, säger Rutger Hörndahl, Key Account Manager Buss, Scania Sverige.