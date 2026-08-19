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Buss-TV: Scania Touring HD med 13-litersmotor

Publicerat av • 19 augusti 2026 • Sida för utskrift

Buss-TV kollar in Scania Touring HD på norska vägd.

Vår kollega Magne Håheim från norska Bussmagasinet har den här gången gett sig ut i hemlandet med en helt ny Scania Touring HD.Färden går från Oslo till Bergen – och den här gången talar Magne sitt modersmål, norska.

Han konstaterar att den kraftfulla 13-litersmotorn imponerar och att den nya instrumentbrädan ger föraren en mer modern och inutitiv upplevelse. Även om Scania Tourings klassiska design är bevarad märks uppgraderingen tydligt på färden genom vacker norsk natur på krävande vägar i det norska Vestlandet.

 

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