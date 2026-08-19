Norge: Öppnar för dieselbussar istället för kinesiska elbussar av säkerhetsskäl

Den norska regeringen öppnar nu för att offentliga aktörer som trafikhuvudmän åter kan få satsa på dieselbussar istället för elbussar. Anledningen är att andelen kinesiska elbussar i den norska bussflottan ökar snabbt. Förra året var fyra av tio nya bussar i Norge tillverkade i ett land som Norge inte har ett säkerhetspolitiskt samarbete med, konstaterar det norska transportdepartementet, Samferdseldepartementet.

– I en värld med allt mer spänningar är det avgörande att vi vidtar åtgärder som skyddar nationella säkerhetsintressen. Bussar är viktiga för våra dagliga resor, men också för civila och militära behov i kriser och krig. Därför är det viktigt att vi inte blir alltför beroende av en leverantör eller ett land när det gäller busstransporter, säger den norske transportministern Jon-Ivar Nygård (Ap).

Fler och fler kinesiska bussar Andelen nyregistrerade bussar i Norge som Norge inte har ett säkerhetspolitiskt samarbete med (i praktiken Kina): 2018: 0 %

2019: 2 %

2020: 15 %

2021: 4 %

2022: 20 %

2023: 24 %

2024: 41 %

2025: 65 % Av de 12 603 inregistrerade bussarna i Norge just nu är 19 procent tillverkade i ett land som Norge inte har något säkerhetspolitiskt samarbete med. Källa: Samferdseldepartementet, Norge.

Den norska regeringen konstaterar att antalet bussar tillverkade i länder som Norge inte har något säkerhetspolitiskt samarbete med har ökat snabbt de senaste åren. I praktiken handlar det om bussar från kinesiska tillverkare. Enligt regeringen kan det innebära en ökad risk för landets nationella säkerhet om det internationella säkerhets- eller handelspolitiska läget förvärras.

I Sverige har utvecklingen ännu inte gått lika långt.

Riskvärdering

Det norska samferdseldepartementet har gjort en omfattande utvärdering av riskerna med bussar från länder som saknar ett säkerhetspolitiskt samarbete med Norge. Utvärderingen bygger enligt regeringen bland annat på ett omfattande kunskapsunderlag från regioner, departement, den nationella säkerhetstjänsten, säkerhetspolisen samt trafikmyndigheterna i landet.

Regeringen har nu på remiss sänt ut förslag på nya åtgärder och lagstiftning när det gäller kraven på nollutsläpp vid offentlig upphandling av vägtransporter. Där föreslår Samferdseldepartementet ett undantag när det gäller kraven på nollutsläpp för bussar om det behövs för landets säkerhet och beredskap.

Diesel istället för el

Regeringen föreslår också en vägledning till regioner och andra offentliga upphandlare av trafik. Vägledningen gäller krav på säkerhet och beredskap när det gäller inköp av bussar och busstjänster.

– Regeringen är fast besluten att säkerställa att vi har en motståndskraftig transportsektor som bidrar till Norges samlade försvarsförmåga. Vi har därför inkluderat detta som ett separat mål i den nya nationella transportplanen för perioden 2029–2040. De förslag till åtgärder som nu går ut på remiss bygger vidare på detta mål, säger Jon-Ivar Nygård.

Han konstaterar att det kan bli svårt att skaffa tillräckligt många bussar som klarar miljökraven om man begränsar andelen bussar från länder som Norge inte har något säkerhetspolitiskt samarbete med. Därför ska regionerna kunna välja dieselbussar om det inte går att välja nollutsläppsbussar av tekniska eller kostnadsskäl.