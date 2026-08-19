Hon ska utveckla bussaffären hos Malte Månson

Sveriges största oberoende verkstadskedja för tunga fordon, Malte Månson, har utsett Rebecca Hult till Affärsutvecklare Buss. Rebecca Hult har arbetat med bussar i över elva år, senast som verkstadschef för Bussexperten i Spånga. Malte Månson förvärvades tidigare i sommar av den europeiska däckjätten Citira.

I sin nya roll kommer Rebecca Hult att arbeta övergripande med att utveckla bussaffären i koncernen, bland annat genom koncernens auktorisationer, samarbeten med busstillverkare och utveckling av verkstäderna.

Rebecca Hult är praktiskt taget uppvuxen i bussbranschen. Hon är dotter till Erik Hult, grundare av Bussexperten.

– Bussar har varit en del av mitt liv sedan barnsben. Med min far i branschen blev det allt från att åka buss på klassresor med honom bakom ratten till att springa runt i verkstaden som liten, berättar hon för Bussmagasinet.

– När möjligheten att själv börja arbeta med buss dök upp tidigt i mitt yrkesliv kändes det därför både bekant och samtidigt nytt och roligt.

Rebecca Hult har arbetat med en rad uppgifter under de drygt elva åren som yrkesverksam i branschen: reservdelar, garantier, operativt stöd, verkstadschef och nu alltså Affärsutvecklare Buss inom Malte Månson.

– Det jag gillar mest med bussbranschen är att ingen dag är den andra lik. vMen framför allt är det människorna och den familjära känslan som finns i hela branschen, berättar Rebecca Hult och fortsätter:

– Det är en bransch med mycket engagemang och många som verkligen brinner för vad de gör. Har man väl hamnat här verkar det vara svårt att lämna.