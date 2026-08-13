Forskare: Mer måste till för att utspridda skoltider ska bli bra för kollektivtrafik och elever

Ekonomiskt är det ingen bra affär för kollektivtrafiken när det i rusningstid är knökfullt på bussar och tåg. De resurser som krävs för rusningstrafiken kostar stora pengar och är sedan dåligt utnyttjade under större delen av dygnet. Att skjuta på skolornas starttider kan spela en viktig roll. Men det räcker inte att bara engagera de ansvariga för transporten. Det konstaterar forskare vid Linköpings universitet.

Att kapa topparna genom att sprida ut skolornas starttider ger ett mer balanserat tryck på kollektivtrafiken under dagen. Resurserna används effektivare och miljövänliga transporter gynnas, konstaterar forskarna Eva-Lena Eriksson, Helene Lidestam och Lena Winslott Hiselius.

Men det räcker inte med att bara fokusera på transportkostnaderna. Annat måste också hanteras, konstaterar forskarna som har sett närmare på erfarenheterna från två håll i Sverige. Att enbart ändra skoltiderna för att kapa trycket på kollektivtrafiken får negativa konsekvenser för verksamheten i skolorna, elevernas och lärarnas schematider, familjernas tidsplanering, fritidsaktiviteter och annat.

Därför måste olika intressenter engageras om man vill kapa trafiktopparna i rusningstid. Det räcker inte med de ansvariga för själva trafiken.

Görs det fel kan konsekvenserna för skolor och elever bli negativa. Men görs det rätt minskar transportkostnaderna. Men det blir också andra positiva effekter: marknaden för kollektivtrafik ökar och transportsystemet blir mer hållbart och effektivt, konstaterar forskarna.