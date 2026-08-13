Sverige lyfte finsk tåg- och bussjätte

Det statliga finska järnvägsbolaget VR, som också har en omfattande busstrafik i Sverige, har hittills ökat sin omsättning kraftigt i år. Det beror främst på VR:s expansion i Sverige. Det framgår av VR:s delårsrapport som presenterades på torsdagen.

Under det andra kvartalet ökade VR:s omsättning med hela 19,6 procent jämfört med samma tid förra året beroende på trafikstarter i Sverige för upphandlad trafik. Även rörelseresultatet förbättrades påtagligt under det andra kvartalet, huvudsakligen på grund av VR:s långväga tågtrafik.

VR City Traffic, dit den upphandlade kollektivtrafiken i Sverige och Finland hör, ökade omsättningen under andra kvartalet med 49,1 procent till 161,5 miljoner euro (1,8 miljarder SEK). Under första halvåret var omsättningen 315,1 miljoner euro (3,5 miljarder SEK) mot 213,5 miljoner euro (2,4 miljarder SEK) samma period förra året.

Rörelseresultatet för VR City Traffic under det första halvåret blev 12,6 miljoner (139 miljoner SEK) mot fjolårsresultatet på 9,9 miljoner euro (109 miljoner SEK).

VR-koncernens sammanlagda omsättning under det första halvåret uppgick till 721,4 miljoner euro (knappt åtta miljarder SEK) mot 611,5 miljoner euro (6,7 miljarder SEK) samma tid förra året. Rörelseresultatet ökade från 75,6 miljoner euro (833 miljoner SEK) i fjol till 83,4 miljoner euro (919 miljoner SEK)i år vilket innebär en minskning av rörelsemarginalen från 12,4 till 11,6 procent.