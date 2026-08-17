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Var femte buss kör för fort vid skola

Publicerat av • 17 augusti 2026 • Sida för utskrift

Var femte buss kör fortare än tillåtna 30 kilometer i timmen vid grundskolor – ändå är bussarna bäst i klassen.

Bussarna är det trafikslag som följer hastighetsgränserna vid skolor bäst. Ändå körde var femte buss fortare än tillåtna 30 km/tim när de passerade en grundskola. Det visar en ny, nationell undersökning som Riksförbundet M har gjort. Mot slutet av vårterminen mättes hastigheter vid skolor i 23 kommuner runt om i landet.

Bussarna är också den del av yrkestrafiken som sköter sig överlägset bäst. Av bussarna körde 21 procent för fort vid mätningarna. För taxi var andelen 42 procent och för lätta och tunga lastbilar 39 procent.

Av personbilarna körde 31 procent för fort.

Mätningarna genomfördes under våren 2026 av M Sveriges klubbar och avdelningar vid grundskolor i 23 kommuner från Kalix i norr till Malmö i söder.

– Skolor ska vara några av de tryggaste platserna i trafiken. Hastighetsgränsen på 30 km/tim är inte satt för att underlätta trafikflödet utan för att skydda barn. Den måste respekteras, säger Jacob Sidenvall, trafiksäkerhetsexpert Riksförbundet M Sverige.

M gjorde sina mätningar vid grundskolor i 23 kommuner, från Kalix i norr till Malmö i söder. Totalt registrerades 7 659 fordon vid mätningarna.

Här är resultatet per fordonsslag:

Tabell: Riksförbundet M Sverige. Klicka på tabellen för att se den i större format.

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