Fortsatta utmaningar för krisande elbusstillverkare

Utvecklingen går framåt men finansiella utmaningar kvarstår och framtiden är inte säkrad. Det konstaterar den holländska elbussleverantören Ebusco i den halvårsrapport som företaget presenterade sent på fredagskvällen.

Under det första halvåret levererade Ebusco endast 16 bussar. Samma tid förra året var det 47. Så sent som våren 2023 siktade företaget på att tillverka mer än 3 000 elbussar om året. Men sedan tornade problemen upp sig och utmaningarna har fortsatt.

Vid halvårsskiftet hade Ebusco en orderbok på blygsamma 103 bussar, men bara någon dag sedan krympte den till 80 sedan staden Potsdam hade annullerat en order på 23 bussar på grund av stora leveransförseningar. I veckan uppgick Ebuscos orderbok till 80 fasta beställningar och 118 optioner. Företaget räknar med att leverera 77 bussar innan årsskiftet, huvudsakligen under det fjärde kvartalet.

Företagsledningen förklarar de fortsatta leveransförseningarna med brister i rörelsekapitalet. I halvårsrapporten varnar företsagsledningen också för en osäker framtid:

– Ebuscos nuvarande likviditet och finansiella ställning är fortsatt starkt ansträngd. Det indikerar en väsentlig osäkerhet om huruvida Ebusco kan fortsätta sin verksamhet som koncern, heter det i rapporten.

Även om Ebusco har lyckats med att förbättra ekonomin är siffrorna för första halvåret fortfarande illröda.

Resultatet för perioden blev ett minus på 24,9 miljoner euro (cirka 273 miljoner SEK). Det är nästan en halvering jämfört med samma tid i fjol. Omsättningen uppgick till 22 miljoner euro (drygt 240 miljoner SEK).

Ebusco fortsätter arbetet med att ändra sin affärsmodell, från att vara en elbusstillverkare till att utveckla elbussar och även lösningar för energilagring. Som den del av det arbetet har kinesiska Golden Dragon tagit över själva bussproduktionen. Den första Kinatillverkade Ebusco rullade nyligen av produktionslinan.

Ebusco för också diskussioner med flera aktörer om att överlåta sin bussverksamhet till dem.

Snabbt ner

Ebuscos nedgång har gått snabbt. Så sent som för tre år sedan talade företaget om en kraftig omsättningsökning och ett positivt rörelseresultat. Men rörelseresultatet för 2022 blev ett minus på nästan 400 miljoner kronor.

Men 2023 skulle det vända, samtidigt som produktionen skulle skjuta fart. Redan 2022 var orderingången stark och vid årsskiftet 2022/2023 hade Ebusco beställningar på 1 474 bussar, optioner inräknade.

Vändningen uteblev och förvandlades till en djup kris till följd av de stora leveransproblem som Ebusco brottades med. Under första halvåret 2024 hade företaget en orderstock på drygt 1 600 elbussar men lyckades endast leverera 98. Och avbeställningarna från kunder strömmade in.

I Sverige hade Svealandstrafiken, Connect Bus, Keolis och VR beställt sammanlagt 183 elbussar från Ebusco. Samtliga avbeställdes.