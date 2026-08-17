Bussresejätte flyttar resegaranti till Danmark

En av Sveriges största bussresearrangörer har liksom andra stora researrangörer flyttat sina resegarantier till Danmark, rapporterar Dagens Industri. Företrädare för Sveriges Bussföretag och den övriga resebranschen har tidigare varnat för att det nya resegarantisystem som trädde i kraft i våras slår hårt mot svenska reseföretag.

Ett av de företag som har flyttat sin resegaranti från Kammarkollegiet i Sverige till den danska Rejsegarantifonden är Rolfs Flyg & Buss.

– Den nya resegarantin har bara förlorare. Konsekvenserna blir nu att resorna blir dyrare samtidigt som vi ger bort konsumentskyddet till andra länder, säger Emanuel Karlsson, vd för Rolfs Flyg & Buss, till Dagens Industri.

Det var i februari som riksdagen trots starka protester från resebranschen röstade igenom det nya resegarantisystem som trädde i kraft den 1 april.

Resebranschen, inräknat Sveriges Bussföretag, hävdade att staten borde ta ansvar under uppbyggnaden av det nya systemet med en fond. Fonden ska fram till 2031 uppgå till 1,5 miljarder. Men eftersom det svenska systemet blir ett av de dyraste i Europa valde tidigt allt fler medelstora och stora reseföretag valt att flytta ut sina resegarantier till andra EU-länder.

Kvar står de mindre företagen som ska bygga upp fonden. Om staten istället hade ställt upp med en garanti medan fonden byggs upp hade den ekonomiska bördan på företagen minskat avsevärt, har Sveriges Bussföretag framhållit.

Den nya resegarantin innebär att researrangörer betalar en avgift till en fond som ska skydda resenärer om en resa blir inställd. Avgiften motsvarar 0,6 procent av företagens årliga omsättning. För Rolfs Flyg & Buss innebär det en kostnad på 10 miljoner kronor om året, konstaterar Dagens Industri.

– Det är mycket pengar i en bransch där aktörerna har låga marginaler, säger Emanuel Karlsson till DI.

Enligt DI har tio – femton större reseföretag flyttat över sina resegarantier till Danmark.

– Trots alla varningar från branschen valde regeringen att driva igenom lagen. Nu ser vi resultatet. Många företag, däribland stora charterbolag och researrangörer, har flyttat sina garantier till andra EU-länder. Kvar i Sverige är små och medelstora rese- och turismföretag med en orealistisk börda att fylla en resegarantifond på 1,5 miljarder, framhöll Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund, Svenska Resebranschföreningens vd Didrik von Seth, Visitas vd Jonas Siljhammar och Didrik von Seth, Martin Jubas, vd för Svensk Camping i en debattartikel på försommaren.